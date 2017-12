Prefeito Andre Maia e Polícia Militar formam alunos no Programa Educacional de Resistência as Drogas – PROERD

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia, juntamente com o Vice-prefeito Judson Costa e a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva prestigiaram junto do Comando da Polícia Militar na cidade e a coordenação do Programa Educacional de Resistência as Drogas – PROERD solenidade formatura dos alunos ocorrida na manhã desta sexta-feira (15), no Ginásio do SESC.

O PROERD é o Programa Educacional de Resistência ás Drogas e a violência, é um projeto onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados e com material próprio (livro do estudante, camiseta e diploma) desenvolvem um curso de prevenção as drogas e a violência na sala de aula de escola.