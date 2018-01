Prefeito André Maia desbloqueia recursos e escolas voltam a receber apoios financeiros

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia e a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva anunciaram o desbloqueio dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, bloqueados há dois anos devido ausência de prestações de contas.

Os recursos do PDDE são de grande relevância para o funcionamento da unidades de ensino, contemplando a compra de papel, tintas de impressora, material de limpeza e apoio às atividades em geral.

O prefeito André Maia comemorou a liberação dos recursos. Em contrapartida pediu apoio dos gestores escolares, humanização do atendimento e a busca por alunos para a rede municipal. “É o momento de comemorar e estamos realizados com esse trabalho que com certeza chegará onde mais precisa, meu compromisso é com todos”.

Os valores depositados em conta das escolas totalizam R$ 77.880,00 (setenta e sete mil oitocentos e oitenta reais) repassado em duas parcelas para escolas urbanas e rurais. A Secretaria de Educação contou com o trabalho da técnica Alcione Xavier e agora com mais suporte de acompanhamento e fiscalização da correta aplicação dos repasses.

Márcia Silva explicou que o trabalho foi em conjunto com o prefeito. “Fizemos uma agenda em Brasília no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE com o prefeito André Maia e o senador Petecão e agora estamos com essa boa notícia”, explicou.