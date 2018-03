Prefeito André Maia assina convênio do pré-Enem com a UFAC

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) formalizou com a Universidade Federal do Acre – UFAC através do Reitor Minoru Kimpara convênio para a oferta do pré-enem gratuito no município. “Esse é um dia de muita alegria. No nosso plano de governo tinha essa proposta e nós com a ajuda da UFAC estamos conseguindo cumprir” disse André Maia.

A ação acontece através da Secretaria Municipal de Educação que tem a professora Márcia Silva como gestora da pasta. Márcia com sua equipe coordena o projeto que inicialmente era para 100 alunos, logo em seguida por decisão das autoridades presentes subiu para 200 vagas. “Inicialmente pensamos em atender e priorizar os alunos do ensino médio, tivemos muitas inscrições”, explicou Márcia Silva.

Com o salão paroquial lotado de alunos do ensino médio, o termo foi assinado pelo Prefeito e o Reitor que anunciaram mais 100 vagas. Compuseram a mesa o deputado estadual Jairo Carvalho, o juiz da cidade Afonso Braña Muniz, o coordenador do Núcleo de Ensino Avany Brito, a vereadora Francisca Macedo e o professor Doutor, coordenador de extensão Enock Pessoa.

O Juiz deu uma palestra sobre sua experiência de vida em estimulo aos jovens presentes. O magistrado lembrou situações envolvendo sua juventude e ainda casos que chegam ao juizado, segundo ele só a educação levará os jovens ao sucesso.