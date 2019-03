Prefeito acompanha retorno das aulas na escola Carlos Alberto

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa e o Secretário de Educação Carlos Afonso, vereadoras Cláudia e Chaguinha fizeram a abertura do ano letivo na escola Carlos Alberto Pereira do Nascimento, nesta segunda-feira (25) no bairro Democracia.

Na abertura as autoridades enfatizaram o momento administrativo que o município vem enfrentando. Ressaltaram, porém, que o esforço de toda a equipe é fazer o melhor pelo município. O diretor Antônio Cláudio explicou como será os primeiros dias do ano letivo.