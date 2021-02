Prefeita Rosana Gomes realiza limpeza dos bairros do Quinari

A Prefeita Rosana Gomes começou essa semana o mutirão de limpeza do município de Senador Guiomard. No final do ano, a cidade ficou tomada por lixo, uma vez que foi preciso ameaça judicial para que o ex-gestor continuasse com seus trabalhos.

Ela comentou nas redes sociais : – Faço questão de ver de perto a execução do trabalho de roçagem e coleta de entulhos nas ruas de nossa cidade. Estamos avançando.

Em uma das frentes de serviço, a Prefeita visitou moradores e dialogou com os trabalhadores, tendo como objetivo acompanhar os trabalhos. Rosana disse que todo o esforço é no sentido de ver a cidade limpa.

As equipes de saúde estão nas ruas em conversa com os moradores tratando do combate a dengue, covid-19 e outras doenças deste momento chuvoso.

A prefeita explicou que Conscientizar a população de como atuar nesse momento é importante. -Determinei que equipes de saúde do nosso município conversassem com as pessoas, a ajuda de todos no combate a Dengue e Coronavírus é importante. O trabalho de limpeza e coleta de entulhos está acontecendo como planejado. Juntos vamos vencer! Tenho fé.