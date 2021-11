Prefeita Rosana Gomes oferece em parceria com o Governo Projeto Ambiental no Quinari

As atividades começaram as 7h da amanhã. O jornalista Jairo Carioca apresentou o programa Cidadania, entrevistando o secretário estadual de Meio Ambiente Israel Milani, o presidente da Câmara Magildo Lima e a prefeita Rosana Gomes.

Os serviços que a carreta oferece são prioritariamente para os produtores rurais. De acordo com a programação, os produtores podem pedir licenciamento, regularização fundiária e outorgas.

Rosana enalteceu a parceria com o governo principalmente nas obras de infraestrutura. A prefeita destacou que toda estrutura do município estará disponível. “Estamos aqui com serviço de saúde, assistência social, cultura e lazer”.

A noite a programação segue com contação de estórias, ensaio aberto de teatro, palestra sobre educação ambiental, apresentação musical com Dj Jaimar e Priscila Flor e banda, que fecha a noite com músicas da cantora Marília Mendonça.

Adaptado da SECOM/PMSG