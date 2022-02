Prefeita Rosana Gomes faz tapa-buracos na Rua Eduardo Asmar

A chegada das 15 toneladas de asfalto foi fruto de parceria da prefeitura de Senador Guiomard com o governo do estado por meio da Seinfra (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento).



A articulação para selar o acordo começou ainda no ano passado, quando a prefeita Rosana Gomes fez frequentes visitas ao secretário Cirleudo Costa.



Na primeira etapa do projeto, 2,5 metros de ruas receberam o tapa buracos, enquanto outras foram recapeadas por meio do Deracre.



A prefeita Rosana Gomes esteve no local para fiscalizar o andamento das obras. Gomes foi enfática ao agradecer ao governo do estado pela parceria. “Sem eles (governo) não seria possível”, disse.



O secretário de Obras Sebastião Nascimento, elogiou o trabalho da equipe de Obras, que antes da chegada do asfalto, quando a rua estava alagada, não desistiu de tentar resolver o problema.

Texto Adaptado da SECOM/PMSG