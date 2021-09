Prefeita Rosana Gomes entrega títulos de terra a moradores do Bairro Naire Leite

A solenidade de entrega dos títulos definitivos de terras aconteceu na escola Aldaci Simões e foi prestigiada por deputados, secretários de estado e a população, principal interessada.

Alysson Bestene, que representou o governador na ocasião, disse que aquele era um momento histórico, que levava dignidade para as pessoas. “O governador Gladson Cameli está dando a resposta que as pessoas querem ao entregar cidadania a essas famílias”, disse.

Segundo o diretor presidente do Iteracre, Alírio Wanderley, a entrega dos títulos vai além de um simples documento, é a possibilidade de liberdade das pessoas planejarem o futuro de suas famílias sem medo do que aconteça. “Ter uma propriedade documentada é uma honra para todos nós, é isso que o governo do estado junto com a prefeita estão promovendo aqui”, disse ele.

Rosana Gomes, disse que aquela não era a realização de um sonho apenas dos moradores, mas também da gestão. Ela lembrou que nas visitas que faz às comunidades, era sempre lembrada dessa angústia. “Agora sim, elas podem se orgulhar, estão com os documentos em mãos sem precisar pagar nada para documentar”, disse em tom firme.

A dona de casa Maria Bernardino, que mora no bairro há mais de 20 anos, enfim vai poder dizer que mora no que é seu. Ela foi uma das primeiras a chegar no local para receber o documento de proprietária da terra.

SECOM/PMSG