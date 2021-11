Prefeita Rosana Gomes é recebida pelo Governador Gladson Cameli

Para comemorar e avaliar as parcerias entre a Prefeitura de Senador Guiomard e o Governo do Acre, a prefeita Rosana Gomes foi recebida pelo Governador Gladson Cameli em agenda oficial.



O Governador recebeu Rosana com o irmão dela ex-prefeito James Gomes que atua na Representação do Acre em Brasília e também na região do baixo Acre. Em suas redes sociais, a Prefeita declarou:

“Tivemos hoje uma conversa super agradável com o nosso governador Gladson Cameli, que sempre nos recebe muito bem.Agradeci pessoalmente as parcerias entre Prefeitura e Governo do Estado e celebramos os nossos bons resultados em 2021. Além é claro, de Articularmos muito mais parcerias para 2022, para que o trabalho continue! Avante Quinari.”

Na pauta da agenda a abordagem sobre as parcerias entre o Estado e a Prefeitura, como melhorias de ruas, cessão de maquinário, dentre outros apoios ao Quinari.