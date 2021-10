Prefeita Rosana Gomes cumpre com a categoria da educação

Com recursos em caixa, específicos para a manutenção do ensino, a Prefeita Rosana Gomes, atendendo ao pedido dos profissionais da educação, reajustou o valor do vale alimentação dos servidores, visando garantir mais compromisso dos profissionais.

A Prefeita que vem acompanhando com o Secretário Zezinho, a retomada das atividades, tem se preocupado com o ensino na área urbana e rural, com melhorias de escolas e investimento em formações voltadas a nova realidade do ensino público perante a pandemia.

Servidores da educação comemoraram. “Mulher de palavra, conversou com a categoria e honrou com a gente, fazendo aquilo que pode, a nossa luta vai ser manter esses avanços”, disse uma professora que pediu para não ter o nome revelado.

Outro ponto que é visto e analisado pela equipe, é a Busca Ativa Escolar, que tem como objetivo resgatar aqueles alunos que se afastaram da escola. A equipe da SEMED, principalmente aqueles do ensino, juntamente com as escolas estão atento aos alunos.