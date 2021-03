Prefeita Rosana Gomes, comemora chegada da vez de vacinação de sua mãe

A Prefeita Rosana Gomes comemorou por meio de suas redes sociais a vacinação de sua mãe Francisca Nilza Pereira da Silva, que recebeu a primeira dose contra o COVID-19.

A faixa etária para a vacinação neste momento é de 65 anos. Nilza Pereira, segundo a Prefeita aguardou sua vez, tendo ela enquanto filha se sentindo ansiosa.

O Senador Guiomard avança nas fases de vacinação, conseguindo cumprir com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Nas redes sociais, a Prefeita Rosana Gomes falou sobre a vacinação de sua mãe. -Me senti ansiosa como qualquer outra pessoa pelo dia que minha mãe seria vacinada, mas nunca me faltou fé em Deus, e esse grande dia chegou. Foi como se estivesse presenteando minha minha mãe com o presente mais valioso do mundo. Ela foi vacinada! Gratidão a Deus e Desejo que todos recebam a mesma benção que ela. Te amo, Rainha.