Prefeita Rosana Gomes busca cursos no Instituto Federal do Acre para o Quinari

A Prefeita Rosana Gomes cumpriu agenda juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura no Instituto Federal do Acre – IFAC, em busca de formação profissional, através de cursos profissionalizantes para a população do Quinari.

A Prefeita foi recebida pela Reitora do Ifac, professora Rosana Cavalcante que manifestou interesse em fazer parcerias com o município de Senador Guiomard, especialmente em áreas como a agricultura e pecuária.

Nas redes sociais, a Prefeita falou sobre a visita: – Cheia de esperança sendo recebida por Rosana Cavalcante, reitora do Ifac, falando sobre as possibilidades de cursos gratuitos para nossa população do Quinari.

Em sendo formalizada a parceria, o Quinari poderá ter cursos voltados à formação profissional, principalmente dos jovens que são carentes de oportunidades. Outra área a ser beneficiada, deverá ser a agricultura.