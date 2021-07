Prefeita Rosana Gomes busca ampliar parcerias com o Governo do Estado

A Prefeita Rosana Gomes, esteve juntamente com o Representante do Governo do Acre em Brasília – REPAC, James Gomes em visita ao Governador Gladson Cameli para tratar de assuntos referente a parceria entre a Prefeitura Municipal e Governo do Estado.

A parceria entre Governo e Prefeitura já garante várias frentes de serviços na zona rural, como melhoramento de ramais, cessão de máquinas, dentre outras.

Como Prefeita do Progressistas Rosana Gomes buscou do Governador Gladson a cessão de uma patrol, posto que recebeu recentemente maquinário que se integra a frota da Prefeitura para melhorar a limpeza pública e continuar as frentes de serviços da zona rural.

Cameli garantiu a manutenção da parceria e o apoio aos moradores do Quinari, comprometendo-se a atender os pleitos da Prefeita.