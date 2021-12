Prefeita Rosana Gomes anuncia pagamento de abono para servidores da educação

Na manhã desta Segunda-feira, 06, a prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes acompanhada do Secretário de Educação Zezinho Martins estiveram reunidos com o Sindicato da Educação do Município.

Na ocasião foi anunciado aos representantes o pagamento do abono do resíduo de 70% dos recursos do Fundeb que serão pagos em Parcela Única, ainda no mês de dezembro.

A prefeita Rosana Gomes falou da importância desse abono e garantiu que será pago ainda esse mês.

“Eu sei da importância que esse abono tem aos nossos profissionais e tenho a adotado a politica pela garantia do seus direitos, por isso nossa equipe técnica está trabalhando para que o mais breve possivel possamos divulgar os valores a serem pagos”. Disse a prefeita.

Assessoria