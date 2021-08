Prefeita Rosana busca parceria para operação tapa-buracos no Quinari

Na última semana a assessoria da Prefeitura do Quinari informou que tem buscado recursos junto ao Governo do Acre, bem como parcerias com a Prefeitura de Sena Madureira para realizar melhorias na ruas da cidade.



Ao lado do Diretor da Casa Civil, James Gomes, a Prefeita foi à uma reunião com o Prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, com quem busca pactuar a compra de insumos para produção de asfalto.



Em outra agenda a gestora, tratou com o Secretário do Governo, Cirleudo Alencar, sobre o investimentos em ruas que estão precárias. Rosana lembrou que a ajuda do Governo é essencial neste momento que o Quinari ainda busca vencer suas dificuldades orçamentárias.