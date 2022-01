Prefeita promove mudanças na Administração

A Prefeita Rosana Gomes nomeou para o cargo de Secretária de Administração, a ex-secretária Glena Fernandes de Souza.



Glena Fernandes é servidora do quadro do município e atuou como secretária de administração na gestão do ex-prefeito André Maia.



A nomeação de Glenda segundo Rosana foi por ela “atender bem as pessoas”. Ela assume o lugar de David Oliveira que deixa o cargo após um ano.



O suplente de vereador David Oliveira foi deslocado para a Diretoria de Transporte junto com o ex-secretário Valna Batista. O setor de Transporte do Quinari não é organizado.