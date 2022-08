Prefeita participa de caravana da Associação dos Municípios do Acre no Vale do Juruá

Prefeita Rosana Gomes participou da Assembleia da AMAC na Cidade de Rodrigues Alves. A prefeita estava acompanhada do vice, Ney do Miltão e mais 20 prefeitos.



A Assembleia teve como objetivo tratar sobre pautas, investimentos e instruções técnicas pertinentes a cada município e contou com representantes do Ministério da Fazenda, IBGE e AMAC.



“Agradeço muito a receptividade do amigo prefeito Jailson Lima, da querida Rodrigues Alves. Uma cidade muito Linda e de um povo muito receptivo. Levo desse encontro muito conhecimento,” disse a prefeita.



Ainda Caravana dos Prefeitos 2022, as atividades começaram bem cedo, logo pela manhã Rosana Gomes esteve na Faculdade de Medicina de Cruzeiro do Sul para uma palestra sobre o Orçamento Geral da União-2023.



Em seguida, foram a indústria de produção do óleo de Citronela, investimento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, com o prefeito Zequinha Lima, que tem apostado na indústria.



No período da tarde, a pauta foi na cidade de Mâncio Lima, onde o prefeito Issac Lima fez recepção aos colegas prefeitos e se dirigiram até a Fazenda do produtor Jonas Lima, grande investidor na cultura do Café da região.



Rosana Gomes ficou admirada com a agricultura local e com o empenho dos produtores que trabalham arduamente nas lavouras de café. “É impressionante o trabalho desenvolvido aqui, serve de inspiração para nós” disse a prefeita.

Adaptado da SECOM/PMSG