Prefeita oferece reajustes de 10% para os trabalhadores da educação

A Prefeita do Quinari Rosana Gomes ofereceu um reajuste de 10% (dez por cento) aos trabalhadores em educação que deflagram greve nos últimos dias.



A decisão da gestora, acontece dentro da legalidade, posto que o Tribunal de Constas do Estado do Acre – TCE/AC autorizou o estado do Acre a utilizar os recursos da educação, no cumprimento dos 70% a serem gastos, bem como a não incidência no limite de pessoal.



Na última semana a Secretaria de Finanças da Prefeitura apresentou a proposta ao sindicato. Ocorre, que após a apresentação da proposta, deverá acontecer uma Assembleia para os sindicalizados votares se aceitam a proposta da Prefeitura ou se irão manter a greve.



Desde a apresentação da proposta pela Prefeitura, há um movimento formado por professores que reivindica que o percentual deles sejam maiores do que dos servidores do apoio, o que sempre aconteceu no Quinari, por se acharem alguns “mestres” deuses do saber.