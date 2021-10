Prefeita formaliza parceria para retorno da APAE ao Quinari

Em parceira com a prefeitura de Senador Guiomard, distante 24 quilômetros da capital acreana, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Branco, realizou nesta terça-feira, 26, a reabertura da entidade naquele município. A formalização para o funcionamento da instituição de ensino especial, que oferecerá apoio às pessoas com deficiência, assegurando a esse público direito à cidadania, se deu após algumas reuniões.

Na ocasião, foi firmado um termo de cooperação entre o poder público municipal e a Apae. O evento ocorreu no Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especial (Cemape), onde são credenciadas mais de 50 famílias.

“A finalidade é de fortalecer a união das famílias e desse público, prosseguindo com ações de apoio e assistencialismo. Já temos um histórico aqui. Há 20 anos, a instituição funcionou no município, mas ocorreram alguns imprevistos e foi desativada. As reuniões para a fundação definitiva da Apae em Senador Guiomard acontecem desde julho deste ano. A prefeitura tem prestado todo o apoio, inclusive cedendo um espaço para que seja implementada as atividades desenvolvidas pelo centro”, destacou Cecília Lima, presidente da Apae Rio Branco.

Ela também comentou sobre as atividades iniciais que foram realizadas no município. “Realizamos uma triagem para saber quantos deficientes serão atendidos. Esse trabalho foi feito pela equipe técnica da entidade. Foi uma conversa formal como os familiares neste primeiro momento. Agradeço o apoio da gestão municipal pela parceria. Será um novo ciclo de luta pelo direito das pessoas com deficiência”.

A dona de casa, Suzana Calita Bispo, mãe do pequeno João Lucas, de 6 anos, salientou que é muito importante que a instituição funcione no município, principalmente para as famílias mais carentes. “Sem a Apae aqui em Senador Guimard seria difícil o atendimento para o meu filho, e também para outras mães que têm filhos com deficiência. Estamos felizes com a parceria da prefeitura com a entidade. Gratidão! Essa é a palavra certa”.

Texto da SECOM/PMSG