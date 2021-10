Prefeita cumpriu agenda em Brasília em busco de recursos

A Prefeita Rosana Gomes juntamente com o vice-prefeito Ney do Miltão estiveram em Brasília na busca de recursos à Senador Guiomard, na última semana, sendo recebidos pelos senadores e deputados do estado.



As visitas tiveram como objetivo discutir repasse de verbas e evitar a perda de recursos, isso porque a administração de Rosana Gomes busca sair da inadimplência que fora deixada pelo ex-prefeito André Maia, que conforme noticiada por este site deixou ao menos 8 (oito) pendências.



A falta de regularidade fiscal é um desafio que vem sendo combatida pela atual administração, que conta com um bom entendimento com a bancada federal. Na peregrinação, a Prefeita fora recebida pelos senadores Sérgio Petecão, Márcio Bittar e Mailza Gomes.