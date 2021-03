Prefeita acompanha obra de ponte, construída em parceria com os produtores

A Prefeita Rosana Gomes (PP), visitou nesta sexta-feira (05) os reparos da Ponte da Limeira que estava caindo e ainda foi queimada por criminosos.



O serviço da ponte contou com a parceria dos produtores da região que entraram com uma parte do material para a reforma da ponte que estava colocando a passagem dos populares em risco.



Rosana Gomes agradeceu a parceria com a comunidade e disse que o serviço lhe orgulha. “No ramal da Limeira, na ponte do Piarã, a comunidade me deu um grande exemplo de grandeza e desapego. A ponte que aparece nas fotos foi construída graças a participação deles”, diz trecho da mensagem da Prefeita.

O Ramal da Limeira, é um dos principais acesso para ramais da região, atendendo inúmeras famílias. O bem público estava com problema desde a gestão passada, que ignorava o apelo dos populares.