Preço da passagem do ônibus Sen. Guiomard/Rio Branco sofrerá reajuste a partir de outubro

O Diário Oficial traz um presente de grego aos moradores de Senador Guiomard nesta segunda-feira (18), onde decreto da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre aumenta o preço da passagem do intermunicipal com formato de coletivo.

Atualmente o valor é de R$ 3,50 (três e cinquenta) porém com a resolução número 046, o preço vai subir para R$ 4,00 (quatro reais) a partir do dia primeiro de outubro.

Na portaria consta que a reguladora fez estudos e por isso resolveu homologar o preço acompanhando reajustes de combustíveis e impostos estaduais.

A AGEAC é uma reguladora de grande eficiência jurídica quando o assunto é atender aos interesses das empresas, no entanto, em muitos casos, como no especifico do município faz vistas grossas aos problemas enfrentados pela comunidade.