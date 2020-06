Pré-candidatos à Prefeitura do Quinari estão sendo convidados a concederem entrevistas e apresentarem suas propostas

Os pré-candidatos à Prefeitura do Quinari João Carvalho, Branca Menezes, Rosana Gomes, André Maia e Gilson da Funerária estão sendo contactados para conceder entrevistas remotas ao Portal Quinari visando apresentarem suas propostas e planos para a Prefeitura do Quinari, caso sejam eleitos.

Neste primeiro momento, a ordem de entrevista tá sendo delimitada pelo site, com 14 perguntas e 2 duas dos internautas no momento do bate-papo. O primeiro entrevistado é o pré-candidato à Prefeito João Carvalho. Ele concederá entrevista na terça-feira (16), a partir das 19h.

A segunda pré-candidata a ser convidada a conceder entrevistas é Branca Menezes com uma possível data para o dia 22/06. Portal Quinari já entrou em contato com a assessoria de Branca Menezes e aguarda retorno.

A editoria do site lembra que a média de tempo é de 20 a 30 minutos, igual para todos os pré-candidatos. A entrevista é feita pelo Google Meet, uma vez que há decretos que determinam o distanciamento social. Ou seja, o pré-candidato fala de sua própria residência e o entrevistador da redação.

No caso da resposta pela não participação ou mesmo o silêncio, o Portal Quinari manterá pelos 20 minutos, o vídeo, e apresentará suas 14 perguntas ao pré-candidato. Logo informará que este não quis participar do primeiro circulo de bate-papo. “Partimos da premissa que as pessoas que desejam dirigir o Quinari, até pelo compromisso social devem falar e expor seus planos”, explica a editoria do site.