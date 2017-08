Pré-candidato ao Senado Márcio Bittar conversa com lideranças políticas do Quinari

O pré-candidato ao senado Márcio Bittar (PMDB) visitou algumas lideranças políticas do município na tarde de terça-feira (09) para anunciar que vai se filiar ao PMDB e discutir ideias de sua pré-candidatura ao senado.

Márcio visitou o ex-prefeito James Gomes e a suplente de Senado Mailza Gomes. Diálogos sobre os cenários políticos do estado e do Brasil estiveram na pauta, bem como a situação econômica do estado.

Bittar esteve reunido com três vereadores. Ele foi recebido pelo presidente da Câmara Gilson da Funerária (PP), Irmã Chaguinha (PP) e pastor Uchoa (PSD). O pré-candidato conheceu as instalações da Câmara, conversou sobre a atribuição dos parlamentares, ocasião que o vereador Gilson pediu uma emenda parlamentar para a construção de uma nova Câmara Municipal.

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) também foi visitado. A reforma política e a eleição majoritária para os cargos do legislativo estiveram na pauta. Outro tema foi a unidade das oposições no estado, formando uma única chapa ao governo e a ao senado com bons nomes para deputado federal.

Finalizando, Márcio anunciou que visitará em nova ocasião o prefeito André Maia, o vice Judson Costa, a professora Branca Menezes e o empresário Vanderson Mambira. Ambos também são lideranças da oposição.