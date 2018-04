Pré-candidato ao Governo Gladson Cameli e senadores fazem reunião no Quinari

O pré-candidato ao Governo Gladson Cameli juntamente com o pré-candidato a vice Major Rocha, e os pré-candidatos ao Senado Sérgio Petecão e Márcio Bittar realizaram ato de apresentação da chapa majoritária da aliança composta por 12 partidos de oposição ao Governo da Frente Popular nesta sexta-feira (06) no auditório da escola Modelo.

O ato aconteceu sem a presença do Prefeito André Maia, do partido do Senador Sérgio Petecão, tendo como principais lideranças o vice-prefeito Judson Costa, vereadores progressistas e tucanos em parceria com a pré-candidata a deputada Branca Menezes com o suporte da suplente de Senadora Mailza Gomes.

O espaço do auditório, ficou pequeno. Na ocasião a chapa majoritária foi apresentada, bem como citado os nomes de Branca Menezes, Jairo Carvalho e Tampinha Bittar como pré-candidatos à deputado estadual.

A caravana da oposição percorrerá os municípios acrianos informando que a chapa teve questão fechada, onde as principais lideranças conduzirão o grupo rumo ao Palácio Rio Branco.