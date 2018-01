Pré-candidato ao Governo Gladson Cameli é recebido por vice-prefeito e vereadores

O pré-candidato ao Governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) foi recebido nesta quarta-feira (17) pelo vice-prefeito do Quinari Judson Costa (PPS) juntamente com vereadores e lideranças políticas.

Gladson recebeu o carinho de lideranças, bem como o apoio de Judson Costa, Fabrício Lima (PSDB), Magildo Lima (Progressistas), Gilson da Funerária (Progressistas), Chaguinha (Progressistas), Celso Oliveira (PSDB) ausente devido o trabalho, Pastor Uchoa (PSD) e Cleilton Nogueira (PR) e esteve acompanhado pelo ex-prefeito James Gomes e a primeira suplente do Senado Mailza Gomes.

O dia na agenda do Senador Gladson Cameli foi de visitas em diversas lideranças. Ao final da agenda ele declarou “fiquei animado com essa receptividade da nossa pré-candidatura, e temos certeza que vamos ajudar o Quinari”, disse.

A agenda acontece em um momento delicado da política local. Recentemente as colunas noticiaram que o prefeito André Maia (PSD) poderia apoiar o candidato Marcus Viana (PT). Logo em seguida o vice-prefeito declarou que não seguiria o prefeito na adesão política e que estava rompendo.

Com essa reunião de hoje, ficou claro que o grupo político poderá governar o município, tendo em vista o número de vereadores presentes na reunião inclusive com o presidente da Mesa Diretora do parlamento mirim e que afirmam permanecer com Gladson Cameli.