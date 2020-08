Pré-candidato a vice de Rosana Gomes alega foro íntimo e retira pré-candidatura

O ex-vereador Tião Alves, que foi candidato a vice-prefeito na eleição passada com Jorge Catalan, retirou seu nome da disputa da chapa da pré-candidata a Prefeita Rosana Gomes.

Fontes do PSD tem feito inúmeros comentários nos bastidores sobre o eventual motivo pessoal alegado por Tiao Alves, todavia os bastidores da política enxergam o movimento olhando para as pesquisas internas.

Procurado pelo Portal Quinari, Alves insistiu no conteúdo do vídeo no qual alega decisão pessoal e que aperta a mão de Rosana, prometendo continuar apoiando a pré-candidata Rosana.

Até agora o Partido Progressista no Quinari não informou quem será o nome que vai substituir o pré-candidato Tião Alves. A vaga segundo consta permanece com o PSD.