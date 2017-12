Portal Quinari tem presença registrada em evento sobre Assessoria de Imprensa.

O editor do Portal Quinari, concludente do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, jornalista Gilberto Moura cumpriu agenda essa semana no Encontro com a Imprensa Acreana que teve como palestrantes Pricila Viudes da Embrapa, Leônidas Badarô da Secretaria de Estado de Saúde, Mirla Miranda do Acre SA mediado pela professora Tatyane Lima.

O evento tratou da ética em assessoria de imprensa, bem como as atividades dos jornalistas em assessoria e suas relações com os profissionais de redação. No auditório, Moura esteve ao lado do professor doutor Milton Chamarelli Filho que leciona no curso sobre semiótica, comunicação visual e língua portuguesa.

No final do evento foi servido coquetel, distribuídos os certificados e realizados sorteios. A atividade aconteceu como projeto de extensão do curso de Jornalismo da UFAC, sendo organizado pelos alunos do 5º período.

Ao final do evento Gilberto exaltou a organização. Segundo ele, foi um dos primeiros eventos que fez com a disciplina de Analise da Imprensa Brasileira, hoje com a nova grade tornou-se Assessoria de Imprensa 1.