Portal de Informações da Prefeitura publica informações e sai do ar, gestão disse que deu problema com a internet

O Portal de Acesso a informação do município de Senador Guiomard no endereço www.senadorguiomard.ac.gov.br publicou na manha desta terça-feira, 04, inúmeras informações financeiras, e saiu do ar na parte da tarde.

Em contato com o Secretário de Comunicação Social da Prefeitura Zezinho Avelino ele informou que houve um problema com a internet e logo o portal dever voltar com todas as informações financeiras de interesse da comunidade.

A Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 determinou que os entes públicos proceda a publicação de todas as informações referentes a administração. O decreto nº 7.724 da mesma data trata da regulamentação e implantação dos sistemas de acesso.

Com essa obrigação os poderes executivo, legislativo e judiciário devem procurar divulgar suas receitas, despesas e ainda a relação de seus servidores. No mês de fevereiro deste ano o Portal da Prefeitura apresentou as informações. Reclamações foram efetivadas após a publicação. Logo saiu do ar.

Se voltar para o ar, o município deve aumentar na próxima pesquisa da Amostra Anual de Transparência seus pontos referentes a temática, demonstrando um avanço na administração.