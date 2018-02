Populares, militantes de oposição e vereadores fazem festa em buraco

Um grupo de populares juntamente com militantes de oposição e com vereadores fizeram uma festa denominada de aniversário de um buraco localizado na Rua Costa e Silva, nas proximidades da Caixa Econômica Federal na manhã desta sexta-feira (02).

No local um bolo foi colocado na mesa, servido alguns refrigerantes, e cantado os parabéns para o buraco que recebeu no ano passado serviços da Secretaria Municipal de Obras e voltou a apresentar problemas devido ausência de drenagem na região.

Nossa reportagem procurou o Prefeito André Maia (PSD), ele disse “alguns vereadores estão fazendo política com esse problema, e nós estamos em busca de resolver, inclusive já temos o asfalto e agora esperamos uma trégua das chuvas para realizarem o serviço”.

A oposição através do Presidente da Câmara Municipal Gilson da Funerária (Progressistas) informou que após um ano de mandato do gestor do município, o ato de hoje não foi político “vai ser feito onde existir lixo, buraco agora nos bairros, nós queremos que ele trabalhe”, disse.

