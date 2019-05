Popular esculacha Gladson e Major Rocha ao cobrar melhorias na AC40

O popular Denir ao se dirigir ao trabalho na terça-feira (07) encostou sua moto na faixa de acostamento da AC40 e desceu o malho sobre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha.

Denir chamou os políticos de irresponsáveis ao cobrar melhorias na AC40 e questionou a nomeação de petistas no governo Gladson e Rocha.

Ele disse ainda no vídeo que terá prazer em atirar um ovo sobre a cabeça do governador e seu vice quando os mesmos estiverem no Quinari pedindo votos.

No vídeo o internauta também ofende os agentes públicos, observa que já estão há cinco meses no poder e manda os seus assessores do Quinari entrarem o recado ao chefe do governo estadual.

Não é a primeira crítica que o governo recebe em relação Ac40, todavia o Secretário de Infraestrutura que já foi cobrado pela senadora Mailza Gomes e pelo Prefeito Gilson parece dormir um sono profundo.