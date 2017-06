População segue reclamando sobre Agência do Banco do Brasil

Não é de hoje que a população do Quinari reclama sobre com os atendimentos da agência do Banco do Brasil no município. A maioria dos cidadãos usam das redes sociais para expressarem insatisfação.

Os clientes alegam a falta de dinheiro nos finais de semana, especificamente nos finais de meses quando o pagamento dos servidores públicos estão disponíveis.

Mais não fica só nisso as reclamações. As filas para a retirada de senha, o atendimento presencial também e criticado.

Com meses frente a gerência, parece que o gestor da unidade resolveu fechar os ouvidos e até essa reportagem não fez melhorias a contento dos inúmeros clientes.

O município dispõe de outras instituições bancárias, no entanto, o banco detém convênio com a Prefeitura, o que em tese segura os clientes.