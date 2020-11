População reconduziu a Câmara três acusados de receberem o mensalinho

Os moradores de Senador Guiomard reconduziram à Câmara Municipal três vereadores acusados de receberem o mensalinho do Prefeito André Maia, denunciados pelo Ministério Público Estadual e respondendo a inquérito na Justiça Federal.

Magildo Lima – PP, Cleilton Nogueira – MDB e Jamis Queiroz – PSD se reelegeram, no entanto, quando do desfecho do processo que são acusados de corrupção com robustas provas poderão ter a perda da função pública decretada, ou seja do mandato.

Dois são os mais afoitos. Cleilton Nogueira e Magildo Lima acreditam na impunidade e esquecem do arsenal probatório em desfavor dos mesmos, enquanto James Queiroz, usa de sabedoria e permanece em silêncio.

No caso específico de Cleilton Nogueira, as provas foram reafirmadas em juízo com perícia, interceptações telefônicas e mensagens, tudo relatado pelos agentes da Polícia Federal. Magildo Lima, por sua vez, também acredita na impunidade e brada aos quatro cantos que venceu o pleito.