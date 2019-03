População reclama da qualidade da água do Depasa, representante explica dificuldades

A população do Quinari vem fazendo inúmeras reclamações no que se refere ao fornecimento de água pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, do Governo do Estado do Acre, devido a qualidade da agua distribuída aos moradores.

Moradores querem inclusive a intervenção de agentes políticos na resolução do problema no fornecimento de água, bem como na qualidade do produto distribuído, alegando ser desrespeitoso os serviços prestados pela autarquia estadual.

Em contato telefônico com a Representante do Depasa, servidora Aline Souza, ela explicou que realmente tem acontecido falhas no fornecimento de água, tendo sido devidamente sanado. A Gerente relatou que no caso do internauta Ronnei Nascimento, a residência do mesmo, fica localizada em uma ponta de rede, e que a autarquia colocou sua equipe a disposição para uma vistoria.

Quanto ao fornecimento de água nos últimos dias, ela associou a questão as inúmeras quedas de energia no setor de captação localizado na estrada da Limeira. Outro ponto lembrado pela servidora, refere-se ao fato do antigo governo ter deixado a entidade sem produtos de tratamento, tendo que o fornecimento ser racionalizado. Questionada se o trabalho teria sido normalizado, Aline afirmou que sim.