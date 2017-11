População mantém o hábito de ascender vela no Dia de Finados

A população de Senador Guiomard mantém a cultura de visitar no dia 02 de novembro as sepulturas de parentes mortos enterrados no cemitério São Francisco Xavier e em outras cidades.

Para o dia de finados, o Prefeito do município André Maia determinou a limpeza do espaço, a pintura da capela onde aconteceu pela manhã a missa. A movimentação no final da tarde desta quinta-feira (02) já era tranquila.

Sobre a data

O Dia dos Finados é uma data marcante para milhares de pessoas no Brasil, mas a origem da celebração é desconhecida para muitos. A tradição, que envolve muita religiosidade, gira em torno das homenagens aos mortos.

O hábito cristão de dedicar um dia para rezar pelos mortos remonta do século V, mas foi no século XIII que o dia dois de novembro passou a ser o Dia de Finados. Cada parte do mundo celebra esta data a seu modo. No México, por exemplo, existe a chamada “Festa dos Mortos”. Já no Brasil, a tradição é outra e independendo da temperatura da região, visitar os que já morreram é uma obrigação das primeiras horas do dia.