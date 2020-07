População cobra investimentos e lamenta que não tenha eleição de dois em dois anos para Prefeito

A população do Quinari se encontra animada com as inúmeras obras que tiveram ordem de serviços assinadas ou mesmo com tapa-buracos e melhorias de ramais, no ano do pleito eleitoral de 2020.



Nas redes sociais a população reconhece o investimento, no entanto sabe que tudo decorre do pagamento de seus impostos a união, estado e município. “Não é reclamar, é saber que nenhum político faz favor, eles são remunerados para isso”, diz a dona Maria Raimunda do bairro Triunfo.



Os moradores com mais conhecimento, como por exemplo o advogado Dauster Maciel tirou uma onda no facebook. “Se tivesse eleição para Prefeitura de dois em dois anos, seria outra história”, tal fala em clara observação aos últimos acontecimentos na terra do amendoim.