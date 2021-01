Ponte que já estava caindo é incendiada na zona rural

Uma ponte localizada na estrada da Limeira, no km 23, zona rural, que já estava caindo, veio a ser alvo de vandalismo no final de semana.

De acordo com o morador Miguel Severino, os serviços de reparos não foram realizados pela Prefeitura Municipal e criminosos tocaram fogo na ponte e ainda jogaram parte do assoalho no igarapé.

Não é de hoje que os moradores da região reclamam pelo conserto da ponte que dá acesso ao ramal principal. Ainda no ano passado, portal quinari já informou da deterioração da ponte.

A reportagem tentou contato com os secretários de obras e agricultura, mais eles não foram localizados para comentar como a situação será resolvida.