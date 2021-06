Petecão diz que governo de Gladson é fraquíssimo e que espaços é de adversários

Durante entrevista cedida ao programa “Boa Conversa” do site Ac24horas. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) foi sucinto ao responder sobre sua avaliação do governo Gladson Cameli. Segundo ele, não existe uma obra em andamento do atual governo, é que mais de 50 mil pessoas estão desempregadas no estado, pois falta gestão.



“O governo não é fraco não, é fraquíssimo. Quem tem espaço hoje, é justamente os nossos adversários em 2018. Todos os dias recebo pessoas na minha casa que estão em busca de um trabalho, ou ao menos de um sacolão. Não existe um planejamento para auxiliar o homem do campo. Muita gente tá vendendo sua propriedade à preço de banana e está vindo embora pra cidade, pois não aguenta mais o isolamento e a falta de incentivo”, declarou o senador.



Pela primeira vez, Petecão falou publicamente que é pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições do próximo ano. Ele ainda declarou que sua candidatura é um clamor da população em busca de uma alternativa na disputa eleitoral.



O senador destacou ainda que tem andado por todos os municípios e a insatisfação com o governo predomina em quase todos os lugares.



*Folha do Acre