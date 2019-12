Polícia Militar leva alunos para conhecer o quartel do BOPE em Rio Branco

A Polícia Militar por intermédio da 1ª Companhia/4° BPM levou duas turmas do 6º ano da escola Brigadeiro Eduardo Gomes para visitar o quartel do BOPE em Rio Branco. A primeira visita ocorreu dia 5 de dezembro.

Já no dia 19 de dezembro foi a vez dos alunos do 5º ano da Escola Veiga Cabral. Na oportunidade, os alunos aprenderam sobre a atividade dos policiais militares do Bope, apresentando equipamentos diversos como armas não letais, bombas de efeito moral, os animais do canil e explicado as circunstâncias sobre o seu uso.

Foram realizadas diversas demonstrações de utilização dos cães na atividade policial. Os PMs do CPCães demostraram a eficiência do uso desses animais no combate ao crime, seja na localização de armas, drogas e pessoas.

Os alunos também fizeram uma visita rápida à UFAC, sendo plantada em suas mentes a semente de que todos são capazes de um dia estudar em uma universidade pública de qualidade, uma vez que a educação e o estudo são as chaves para se ter um bom futuro profissional.

