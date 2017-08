Polícia considera final de semana tranquilo e intensifica patrulhamento no Quinari

A Polícia Militar do Acre intensificou no final de semana o patrulhamento da cidade e a Polícia Civil prosseguiu suas investigações relacionadas ao índice de furto que vem perturbando a famílias.

Considerado um final de semana tranquilo, as forças de segurança consideram que o trabalho de patrulhamento e abordagem em diversas localidades surtiram efeito afirmam que o trabalho vai continuar.

Embora o município não tenha registrado nenhum ataque, as orientações dadas pela Polícia é no sentindo de algumas precauções.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Júlio César dos Santos, a ordem é todo efetivo nas ruas. “Aumentamos nosso contingente nas ruas e encaminhamos parte dos militares aos transportes de uso coletivo. Com o trabalho desenvolvido, conjuntamente com as demais forças de segurança, iremos retornar à situação de paz e tranquilidade em todo o estado”, frisou o comandante-geral.