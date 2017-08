Polícia confirma assalto, ataques em espaços públicos e particulares

A Polícia Civil confirmou um assalto nas proximidades da escola 15 de Junho, na noite da última terça-feira (08), por volta das 21h no bairro Triunfo. Um meliante acompanhado de menor de idade realizou o ato criminoso furtando um aparelho celular e ameaçando as vítimas com arma branca. Logo acionaram a Polícia Militar que agiu rápido conseguindo deter o menor.

Também foi registrado a tentativa de incêndio no Mercado Dayane no bairro São Francisco. Segundo testemunho de populares, o fogo foi evitado e a Polícia Militar acionada. No mesmo bairro o Centro de Inclusão Digital também teria sofrido uma tentativa, tendo uma de suas janelas danificadas pelo fogo.

Outro local atacado foi a Biblioteca Pública Municipal, segundo a Polícia após jogarem gasolina nas janelas, teria iniciado um incêndio, e os moradores ajudaram a apagar.