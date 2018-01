Polícia Civil informa que a virada de ano foi tranquila no Quinari

A Polícia Civil em Senador Guiomard informou que o feriado prolongado de virada de ano no município foi tranquila, com o registro de poucas ocorrências policiais, e sem flagrantes.

Antes do feriado a PC recebeu a notícia do assalto ao ônibus que a faz a linha Rio Branco/Senador Guiomard, nas proximidades da Creche em construção, na avenida Brasil do bairro Chico Paulo.

Se comparado com outros anos, o fim de ano foi de paz na cidade, tendo essa informação sido confirmada na delegacia, na manhã desta terça-feira, 02 de janeiro.

O município teve como opção de lazer na virada, o Espaço do Espetinho do G. Na avaliação da segurança do evento, nenhuma alteração no ambiente foi registrado, e como se esperava a festa foi de paz.