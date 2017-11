Polícia Civil de Senador Guiomard informa prisão de autor de homicídio no buraco

A Polícia Civil de Senador Guiomard, na pessoa do delegado Marcus Cabral, comunicou que prendeu nesta segunda-feira, 13, após investigações, Eduardo do Vale Silva, vulgo “travesso”.

A PC diz por meio de nota divulgada a impressa que o mesmo e autor do crime de homicídio contra a pessoa de Antonio Abílio da Silva, conhecido por “NINO”.

O crime ocorreu no dia 13/08/2017, na localidade conhecida por “BURACO”, ocasião em que a vitima foi assassinada cruelmente com arma de fogo e golpes de terçado.

Com essa prisão, a polícia começa a dispor de uma resposta aos crimes que pareciam que não teriam desfechos no município. Novas prisões deverão ser realizadas nos próximos dias, fruto do trabalho dos investigadores.