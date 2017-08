PMDB se reúne para receber Márcio Bittar com o pré-candidato ao senado no Quinari

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, através de seu diretório municipal em Senador Guiomard realizou festa para receber o novo filiado Márcio Bittar na noite da última quinta-feira (11) que concorrerá uma das vagas de senador.

O evento realizado no auditório da Câmara contou com a presença de lideranças como o deputado federal Flaviano Melo, prefeito de Cruzeiro do Sul Iderlei Cordeiro, ex-prefeito Vagner Sales, deputado Chagas Romão, presidente da Câmara Gilson da Funerária e vários vereadores.

Flaviano destacou o crescimento do PMDB e sua organização nos 22 municípios dando as boas-vindas para Márcio Bittar. Falou ainda sobre o apoio incondicional a candidatura de Márcio, por parte de todas lideranças do partido.

O pré-candidato ao senado Márcio Bittar ressaltou sua história de atuação política como deputado estadual, deputado federal, candidato ao governo, sempre mantendo a postura contrária ao PT. Ele defende inúmeras ideias para projetos de leis que serão apresentados no senado.

O presidente do PMDB municipal Aderbal Martins abonou a ficha de Bittar, em um gesto de recepção ao pré-candidato. Outras lideranças locais como Tampinha Bittar e vereadora Irmã Chaguinha participaram do evento manifestando apoio.