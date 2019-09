O 9º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Acre, informou em sua rede social que conseguiu recuperar na 1ª Companhia / 9º BPM (Senador Guiomard) uma caminhonete que foi roubada na noite anterior no município do Bujari.

O carro era do tipo cabine única e ficou estacionada em frente a Delegacia do Quinari, tendo sido levada para Rio Branco nesta terça-feira, após os procedimentos legais.