PM evita tragédia entre irmãos em Senador Guiomard

O fato se deu após denúncia via 190, que informava um desentendimento entre irmãos em que um estaria ameaçando o outro de morte. Ao chegar ao local, os militares encontraram o denunciado no interior do caminhão e realizaram uma busca no veículo.

Após a verificação, foram encontrados entre as poltronas, um revólver calibre .38, marca Rossi, com o número de série ilegível, municiado com cinco cartuchos intactos.

Ao revistar o autor, James Antônio Bandeira, 39 anos, em seu poder estavam cinco munições calibre .36, seis munições calibre .32 e sete calibre .22 (Assessoria PMAC)