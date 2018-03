Plenário da Câmara aprova requerimento para prefeito explicar sobre leilão de máquinas

O plenário da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard, aprovou nesta terça-feira (06) um requerimento verbal por unanimidade para enviar convocação ao Prefeito Municipal para explicar no parlamento como se deu o leilão de máquinas e equipamentos no ano passado.

Após o leilão, houve denúncia que um trator foi incluído no lote estando ausente do projeto de autorização aprovado pela Câmara. A Prefeitura promoveu a correção no Diário do Estado, logo em novo ato o Prefeito André Maia desfez o ato administrativo e mandou abrir uma Comissão.

Formada a comissão, a oposição permaneceu cobrando informações. Nesta terça-feira (06), a grande surpresa foi que a própria base do Prefeito votou pela convocação do mesmo. Segundo o autor da matéria, o presidente Gilson da Funerária (Progressistas) será a chance de se esclarecer os pontos obscuros.

No final da sessão o pastor Dioclécio Uchoa, o líder do Prefeito disse que votou errado e pediu para consignar em ata, que ele era contra a convocação do Prefeito, e que a mesa diretora havia lhe pego de surpresa.