Petecão entrega Prédio da Secretaria de Educação de Epitaciolândia

O Senador Sérgio Petecão do PSD, esteve reunido nesta sexta-feira com a comunidade do município de Epitaciolândia e o Prefeito Sérgio Lopes entregando o prédio da Secretaria Municipal de Educação daquele município. Em suas redes sociais, o Senador Petecão comemorou a obras:

-Tivemos a satisfação de participar nesta sexta-feira da inauguração da sede da Secretaria Municipal de Educação de Epitaciolândia, fruto de emenda nossa no valor de R$ 576 mil. Também fizemos a entrega de equipamentos agrícolas para pequenos produtores rurais graças à emenda de R$ 294 mi. Seguimos trabalhando para melhorar a vida de todos os acreanos e principalmente daqueles que mais precisam!

O Senador que também vem ajudando o Quinari ao longo dos anos alocou recursos que viabilizaram as obras do moderno prédio, tendo a gestão do Prefeito Sérgio Lopes executado o benecífio para a população daquela cidade.