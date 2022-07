Petecão debate plano de governo em pré-campanha no Quinari

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSD, Senador Licenciado Sérgio Petecão debateu com vários segmentos sociais do Quinari o seu plano de Governo na noite da última quarta-feira (20) em evento no auditório da escola Modelo.

O evento estava inicialmente marcado para acontecer na Câmara. Em seguida o vereador Magildo disse que não poderia ceder o espaço público. Logo, a coordenação de Petecão entendeu por bem levar a atividade de debate do plano de Governo para a Modelo.

O senador Petecão não contou com a presença do vice-prefeito do PSD Ney do Miltão, bem como da Prefeita Rosana Gomes, do vereador do Partido James Queiroz e outras lideranças, em virtude de estarem apoiando o Governo Gladson Cameli.

Uma novidade política ficou por conta da adesão ao grupo de Petecão do Ex-vereador Gilson da Funerária que disputou as últimas eleições ficando em segundo lugar. Petecão reconheceu, que apoiou “vários agentes políticos e neste momento, ele não poderia contar em virtude de acordos políticos”.

Segundo o suplente de vereador e comerciário Marcelo Machado, o evento é uma esperança para a oposição do Quinari. “É a boa política, é a construção, um plano de governo para todos”.

Gilson da Funerária declarou que “é um novo momento para ele e para aqueles que lhe acompanham, pois contarão com o suporte de um dos políticos mais populares do estado do Acre”.