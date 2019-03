Petecão dá parecer favorável a projeto que cria metas contra o desperdício de água

Se depender do senador Sergio Petecão será aprovado o projeto do colega Lasier Martins que prevê a adoção de medidas para evitar desperdício na rede de distribuição de água, a partir da inserção de metas progressivas de redução nos contratos de concessão do serviço.

A reunião para debater o tema tem início às 10h desta quarta-feira (20) na sala 3 da ala Alexandre Costa, no Senado, sob a relatoria de Petecão, que já deu parecer favorável ao projeto que detalhadamente estabelece a concessão de benefícios orçamentários, fiscais ou de crédito como compensação pelo alcance de metas de desempenho pela eliminação de perdas.

O desperdício de água tratada chega a 40%, em média, no país, e a 50% nas regiões Norte e Nordeste, segundo o Ministério das Cidades, em razão de vazamentos e problemas gerais nas tubulações e sistemas de fornecimento.